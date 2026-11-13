Resultado da Lotofácil 3828: números sorteados nesta quinta-feira (12)

Nesta quinta-feira (12), a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3828 da Lotofácil, uma das modalidades mais populares e disputadas entre os apostadores. O prêmio principal estimado para esta edição está em torno de R$ 5 milhões.

O evento acontece no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, com apuração e divulgação dos números a partir das 21h.

Resultado da Lotofácil 3828:

23 – 15 – 14 – 08 – 13 – 03 – 11 – 20 – 18 – 22 – 19 – 21 – 05 – 25 – 07

Como funciona a Lotofácil

Como o próprio nome sugere, a Lotofácil é uma das opções mais simples de apostar e ganhar na grade oficial da Caixa. Para registrar um jogo, o apostador precisa escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante (que variam de 01 a 25).

Ganha prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Os prêmios para as faixas de 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos (sendo R$ 7,00, R$ 14,00 e R$ 35,00, respectivamente). O valor restante da arrecadação destinada a prêmios é dividido proporcionalmente entre as faixas principais de 14 e 15 acertos.

Preços das apostas

A aposta simples na Lotofácil, que contém a marcação de 15 números, custa R$ 3,50. Para aumentar as probabilidades de vitória, o apostador pode selecionar mais dezenas em um mesmo bilhete, elevando o custo da aposta proporcionalmente conforme a tabela oficial da Caixa:

15 números: R$ 3,50

R$ 3,50 16 números: R$ 56,00

R$ 56,00 17 números: R$ 476,00

R$ 476,00 18 números: R$ 2.856,00

R$ 2.856,00 19 números: R$ 13.566,00

R$ 13.566,00 20 números: R$ 54.264,00