Loterias

Resultado da Lotofácil 3823: números sorteados nesta sexta-feira (06/11)

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 06/11/26 19h53
Prefira a Tribuna no Google
Volante de aposta da Lotofácil na frente de um monitor com resultado online da loteria
Volante de aposta da Lotofácil. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna do Paraná

Nesta sexta-feira, 06 de novembro de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio de mais um concurso de uma das loterias mais populares do país. O prêmio principal estimado para o concurso está em torno de R$ 2 milhões, atraindo apostadores de todo o Brasil que sonham em faturar a quantia após o concurso anterior ter tido vencedores. O evento ocorre no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo a partir das 21h.

Resultado da Lotofácil 3823: Em Instantes.

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento a esta página para conferir em primeira mão as dezenas sorteadas, o rateio completo com o número de ganhadores e os valores pagos em cada faixa de premiação.

Como funciona a Lotofácil

Como o próprio nome sugere, a Lotofácil é uma das modalidades mais fáceis de apostar e ganhar entre as loterias oficiais da Caixa. Para registrar o seu jogo, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante (que vão de 01 a 25).

É premiado quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Os prêmios fixos são destinados aos acertadores de menor faixa (11, 12 e 13 acertos), enquanto o restante do percentual arrecadado é distribuído entre as faixas principais de 14 e 15 acertos.

Preços das apostas

A aposta mínima da Lotofácil, que consiste na marcação de 15 números, custa R$ 3,50. Caso o apostador queira aumentar as suas chances de acerto marcando mais dezenas, o preço da aposta aumenta proporcionalmente conforme a tabela oficial:

  • 16 números: R$ 56,00
  • 17 números: R$ 476,00
  • 18 números: R$ 2.856,00
  • 19 números: R$ 13.566,00
  • 20 números: R$ 54.264,00

Probabilidades de ganho

As chances de faturar o prêmio principal variam drasticamente de acordo com a quantidade de números jogados. Para uma aposta simples de 15 números, a probabilidade de acertar as 15 dezenas é de 1 em 3.268.760. Ao optar por jogos com mais dezenas, essa probabilidade melhora consideravelmente — com uma aposta máxima de 20 números, a chance de levar o prêmio principal passa a ser de 1 em 211.

Bolões Caixa

Para quem deseja jogar em grupo e aumentar o volume de apostas investindo menos, o Bolão da Lotofácil é uma excelente alternativa. O valor mínimo dos bolões é de R$ 14,00, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 4,50. É permitido realizar bolões de 2 a 100 cotas, dependendo da quantidade de números selecionados no jogo. Os bilhetes podem ser adquiridos diretamente nas casas lotéricas credenciadas ou por meio do portal oficial Loterias Online da Caixa.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias do estado do Paraná!
Seguir no Google