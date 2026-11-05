Resultado da Lotofácil 3822: veja os números sorteados nesta quinta-feira (05/11)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira, 05 de novembro de 2026, o sorteio do concurso 3822 da Lotofácil. O prêmio principal estimado para esta edição está em torno de R$ 5 milhões para o apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas. O evento ocorre no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo a partir das 21h (horário de Brasília).

Resultado da Lotofácil 3822

O resultado será divulgado a partir das 21 horas.

Como funciona a Lotofácil?

Considerada uma das modalidades mais populares e acessíveis do país, a Lotofácil exige que o apostador escolha de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante (que vão de 01 a 25). Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Preços das Apostas

O valor de custo de um jogo varia de acordo com a quantidade de dezenas marcadas no bilhete:

15 números: R$ 3,50

R$ 3,50 16 números: R$ 56,00

R$ 56,00 17 números: R$ 476,00

R$ 476,00 18 números: R$ 2.856,00

R$ 2.856,00 19 números: R$ 13.566,00

R$ 13.566,00 20 números: R$ 54.264,00

Probabilidades de Acerto (Aposta Simples)

As chances de faturar o prêmio máximo com a aposta mínima de 15 dezenas são de 1 em 3.268.760. Veja as probabilidades para as demais faixas principais:

14 acertos: 1 em 21.792

1 em 21.792 13 acertos: 1 em 692

1 em 692 12 acertos: 1 em 60

1 em 60 11 acertos: 1 em 11

Facilidades: Surpresinha e Teimosinha

Surpresinha: Sistema automatizado em que o próprio sistema escolhe os números de forma aleatória para o apostador.

Sistema automatizado em que o próprio sistema escolhe os números de forma aleatória para o apostador. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Bolão Caixa

Para aumentar as chances de ganhar sem gastar muito, o apostador pode recorrer aos bolões oficiais. Na Lotofácil, o valor mínimo do bolão é de R$ 14,00, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 4,50, permitindo de 2 a 100 cotas dependendo da quantidade de números jogados.