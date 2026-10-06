Resultado da Lotofácil 3798 de hoje (06/10): confira as dezenas sorteadas

Nesta terça-feira, 06 de outubro de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio da Lotofácil, concurso 3798. O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), a partir das 21h (horário de Brasília). A estimativa de prêmio principal para quem acertar os 15 números sorteados é de R$ 5 milhões.
Resultado da Lotofácil 3798
O resultado será divulgado a partir das 21 horas.
Atenção: O resultado deste concurso da Lotofácil será atualizado e apresentado em tempo real nesta matéria assim que o sorteio for concluído pela Caixa. Atualize esta página após as 21h para conferir as dezenas sorteadas e o rateio completo.
Como funciona a Lotofácil?
Como o próprio nome sugere, a Lotofácil é uma das modalidades de apostas mais populares do Brasil devido à facilidade de ganhar em comparação a outras loterias.
- Como jogar: O volante da Lotofácil é composto por 25 números (de 01 a 25). O apostador escolhe de 15 a 20 números. Ganha prêmios quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
- Surpresinha e Teimosinha: É possível deixar que o sistema escolha os números automaticamente (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos (Teimosinha).
Preços das apostas
A aposta simples na Lotofácil custa R$ 3,50 para a marcação de 15 números. Quanto mais números forem marcados, maior o custo do bilhete e maiores as chances de faturar o prêmio:
Probabilidades de ganhar
A chance de acertar as 15 dezenas com uma aposta simples (15 números) é de 1 em 3.268.760. Confira a probabilidade de acerto segundo a quantidade de números jogados:
|Quantidade de números
|Probabilidade de acertar 15 números
|15 números
|1 em 3.268.760
|16 números
|1 em 204.297
|17 números
|1 em 24.035
|18 números
|1 em 4.005
|19 números
|1 em 843
|20 números
|1 em 211
Bolão Caixa
Para aumentar as chances sem gastar muito, o apostador pode optar pelo Bolão Caixa.
- Os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00.
- É possível realizar um bolão diretamente nas casas lotéricas ou adquirir cotas organizadas pelas próprias unidades lotéricas (com taxa de serviço adicional de até 35%).
Resgate do Prêmio
Os prêmios podem ser recebidos em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa:
- Prêmios líquidos até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20): Podem ser resgatados diretamente nas lotéricas.
- Valores superiores: Devem ser retirados exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e bilhete premiado.
- Prazos: Os prêmios prescrevem após 90 dias da data do sorteio.