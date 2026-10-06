Loterias

Resultado da Lotofácil 3798 de hoje (06/10): confira as dezenas sorteadas

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 06/10/26 19h50
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Volante de aposta da Lotofácil na frente de um monitor com resultado online da loteria
Volante de aposta da Lotofácil. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna do Paraná

Nesta terça-feira, 06 de outubro de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio da Lotofácil, concurso 3798. O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), a partir das 21h (horário de Brasília). A estimativa de prêmio principal para quem acertar os 15 números sorteados é de R$ 5 milhões.

Resultado da Lotofácil 3798

O resultado será divulgado a partir das 21 horas.

Atenção: O resultado deste concurso da Lotofácil será atualizado e apresentado em tempo real nesta matéria assim que o sorteio for concluído pela Caixa. Atualize esta página após as 21h para conferir as dezenas sorteadas e o rateio completo.

Como funciona a Lotofácil?

Como o próprio nome sugere, a Lotofácil é uma das modalidades de apostas mais populares do Brasil devido à facilidade de ganhar em comparação a outras loterias.

  • Como jogar: O volante da Lotofácil é composto por 25 números (de 01 a 25). O apostador escolhe de 15 a 20 números. Ganha prêmios quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
  • Surpresinha e Teimosinha: É possível deixar que o sistema escolha os números automaticamente (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos (Teimosinha).

Preços das apostas

A aposta simples na Lotofácil custa R$ 3,50 para a marcação de 15 números. Quanto mais números forem marcados, maior o custo do bilhete e maiores as chances de faturar o prêmio:

Probabilidades de ganhar

A chance de acertar as 15 dezenas com uma aposta simples (15 números) é de 1 em 3.268.760. Confira a probabilidade de acerto segundo a quantidade de números jogados:

Quantidade de númerosProbabilidade de acertar 15 números
15 números1 em 3.268.760
16 números1 em 204.297
17 números1 em 24.035
18 números1 em 4.005
19 números1 em 843
20 números1 em 211

Bolão Caixa

Para aumentar as chances sem gastar muito, o apostador pode optar pelo Bolão Caixa.

  • Os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00.
  • É possível realizar um bolão diretamente nas casas lotéricas ou adquirir cotas organizadas pelas próprias unidades lotéricas (com taxa de serviço adicional de até 35%).

Resgate do Prêmio

Os prêmios podem ser recebidos em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa:

  1. Prêmios líquidos até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20): Podem ser resgatados diretamente nas lotéricas.
  2. Valores superiores: Devem ser retirados exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e bilhete premiado.
  3. Prazos: Os prêmios prescrevem após 90 dias da data do sorteio.
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