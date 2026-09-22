Resultado da Lotofácil 3786 de hoje (22/09): veja os números sorteados

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira, 22 de setembro de 2026, o sorteio da Lotofácil número do concurso 3786. O prêmio estimado para este concurso é de R$ 2 milhões. O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), a partir das 20h (horário de Brasília), com divulgação oficial dos números a partir das 21h.

Resultado da Lotofácil 3786: Em Instantes.

Atenção: O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Atualize esta página a partir das 21h para acompanhar as dezenas sorteadas e o rateio completo dos prêmios.

Informações Gerais sobre a Lotofácil

Como Jogar

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares do Brasil devido às altas chances de ganho em comparação com outras loterias. O volante traz 25 números (de 01 a 25). O apostador pode assinalar de 15 a 20 números. Ganham prêmios os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Além da aposta convencional, é possível utilizar as modalidades:

Surpresinha: O sistema da Caixa escolhe os números de forma aleatória.

O sistema da Caixa escolhe os números de forma aleatória. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Probabilidades de Ganhar

A probabilidade de acertar as 15 dezenas varia de acordo com a quantidade de números marcados na cartela:

15 números (jogo simples): 1 chance em 3.268.760

1 chance em 3.268.760 16 números: 1 chance em 204.297

1 chance em 204.297 17 números: 1 chance em 24.035

1 chance em 24.035 18 números: 1 chance em 4.005

1 chance em 4.005 19 números: 1 chance em 843

1 chance em 843 20 números: 1 chance em 211

Bolão da Caixa

O Bolão é a opção para apostadores realizarem jogos em grupo. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível adquirir cotas em qualquer casa lotérica ou no portal oficial de loterias da Caixa.