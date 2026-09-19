Resultado da Lotofácil 3784: veja os números deste sorteio

– A partir das 11h

Atenção: O resultado desta loteria será apresentado nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Atualize a página a partir das 21h para conferir as dezenas sorteadas e o rateio completo do prêmio.

Informações Gerais sobre a Lotofácil

Como Jogar

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares do país pela sua facilidade de aposta. O volante é composto por 25 números (de 01 a 25). O apostador deve assinalar entre 15 e 20 números. Faturam prêmios os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Você também pode optar por:

Surpresinha: O sistema da Caixa escolhe os números aleatoriamente por você.

O sistema da Caixa escolhe os números aleatoriamente por você. Teimosinha: Concorra com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.