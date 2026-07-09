Resultado da Lotofácil 3731 de hoje (09/07/26): Veja os números sorteados

Nesta quinta-feira (9) a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio de uma das loterias mais queridas e populares do Brasil. O concurso promete pagar o incrível prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem conseguir acertar as 15 dezenas premiadas.

O evento acontece tradicionalmente no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), com início previsto para as 21h (horário de Brasília).

Resultado da Lotofácil 3731: Em Instantes.

O resultado do sorteio, com as 15 dezenas que podem mudar a sua vida financeira, será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o globo começar a girar e as bolas forem extraídas.

Como funciona a Lotofácil: Tudo o que você precisa saber

Para quem está chegando agora ou deseja aprimorar suas estratégias de jogo, a Lotofácil é conhecida por fazer jus ao próprio nome: ela é intuitiva, tem ótimas faixas de premiação e oferece chances reais de ganho em comparação com outros concursos.

Como jogar?

O volante da Lotofácil é composto por 25 números (de 01 a 25). Para fazer uma aposta simples, você deve marcar 15 números.

Se quiser aumentar consideravelmente suas chances de vitória, é possível escolher até 20 números no mesmo bilhete, pagando um valor proporcional por cada dezena adicionada. Ganham prêmios os apostadores que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Você também pode optar pela Surpresinha (onde o sistema da Caixa escolhe os números de forma aleatória para você) ou pela Teimosinha (que repete o mesmo jogo por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos).

Tabela de preços das apostas

A aposta inicial e mínima é bastante acessível, mas o valor sobe à medida que você adiciona mais números no mesmo bilhete:

Quantidade de Números Valor da Aposta 15 números (Aposta simples) R$ 3,50 16 números R$ 56,00 17 números R$ 476,00 18 números R$ 2.856,00 19 números R$ 13.566,00 20 números R$ 54.264,00

Probabilidades de ganhar (Prêmio Máximo – 15 acertos)

A relação de probabilidade para quem busca acertar as 15 dezenas ilustra perfeitamente por que a Lotofácil atrai tantos apostadores diariamente:

Com 15 números: 1 chance em 3.268.760

1 chance em 3.268.760 Com 16 números: 1 chance em 204.298

1 chance em 204.298 Com 17 números: 1 chance em 24.035

1 chance em 24.035 Com 18 números: 1 chance em 4.006

1 chance em 4.006 Com 19 números: 1 chance em 843

1 chance em 843 Com 20 números: 1 chance em 211

Como funcionam os Bolões da Lotofácil?

Se você quer jogar com mais dezenas sem gastar uma fortuna sozinho, os Bolões Oficiais da Caixa são a melhor alternativa. Eles permitem fazer apostas em grupo de forma extremamente segura, pois cada participante recebe um recibo individual de cota para resgatar sua parte do prêmio caso o jogo seja vencedor.

Preço mínimo do bolão: R$ 14,00.

R$ 14,00. Preço mínimo por cota: R$ 4,50.

R$ 4,50. Limites de cotas: Varia de acordo com o tamanho da aposta (por exemplo, de 2 a 7 cotas para jogos de 15 números, ou até 100 cotas para jogos de 20 números).

Varia de acordo com o tamanho da aposta (por exemplo, de 2 a 7 cotas para jogos de 15 números, ou até 100 cotas para jogos de 20 números). Você pode montar seu próprio grupo preenchendo o campo correto no volante ou comprar cotas de bolões prontos organizados pelas próprias casas lotéricas (com cobrança de tarifa de serviço de até 35%).