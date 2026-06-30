Resultado da Lotofácil 3723: confira os números desta terça-feira

Nesta terça-feira, 30 de junho de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza mais um sorteio que promete mexer com as expectativas dos apostadores de todo o Brasil. O prêmio estimado atrai milhares de pessoas que buscam seguir a semana com o pé direito. O sorteio oficial acontece a partir das 21h (horário de Brasília), direto do Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da Lotofácil 3723:

A partir das 21 horas.

O Resultado Lotofácil 3723 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento, salve o link e atualize a página a partir das 21h para acompanhar a revelação das dezenas em tempo real e em primeira mão.

Como jogar na Lotofácil?

A Lotofácil faz jus ao nome por ser uma das modalidades mais fáceis e intuitivas do país. O volante oficial contém 25 números (de 01 a 25), e o apostador pode marcar entre 15 e 20 dezenas. Levam prêmios para casa todos os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Para quem busca mais praticidade, existem opções automáticas oferecidas pela Caixa:

Surpresinha: Deixa que o sistema escolha todas as dezenas de forma aleatória.

Deixa que o sistema escolha todas as dezenas de forma aleatória. Teimosinha: Permite que você concorra com a mesma combinação de números por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços e Probabilidades de Acerto

A aposta mínima, com 15 dezenas marcadas, custa R$ 3,50. No entanto, é possível adicionar mais números ao bilhete para aumentar consideravelmente as chances de cravar o prêmio máximo. Veja as probabilidades e os valores na tabela abaixo:

Dezenas Marcadas Valor da Aposta Chance de Acertar os 15 Números 15 dezenas R$ 3,50 1 em 3.268.760 16 dezenas R$ 56,00 1 em 204.297 17 dezenas R$ 476,00 1 em 24.035 18 dezenas R$ 2.856,00 1 em 4.005 19 dezenas R$ 13.566,00 1 em 843 20 dezenas R$ 54.264,00 1 em 211

Apostas em Grupo: Entenda o Bolão Caixa

Para quem deseja fazer jogos com mais dezenas sem arcar com o custo total sozinho, o Bolão oficial da Caixa é a melhor estratégia. Na Lotofácil, o valor mínimo para iniciar um bolão é de R$ 14,00, e cada cota deve custar, no mínimo, R$ 4,50.

Em jogos simples (15 números), o grupo pode variar de 2 a 8 cotas.

Já nas apostas máximas (20 números), o sistema permite a divisão em até 100 cotas.

O apostador pode organizar o bolão com amigos e registrar nas lotéricas ou comprar cotas prontas organizadas pela própria casa lotérica no balcão de atendimento.