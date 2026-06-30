Resultado da Lotofácil 3723 de hoje (29/06): Veja os números sorteados

Nesta segunda-feira, 29 de junho de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza mais um sorteio que promete mexer com as expectativas dos apostadores de todo o Brasil. O prêmio estimado atrai milhares de pessoas que buscam começar a semana com o pé direito. O sorteio oficial acontece a partir das 21h (horário de Brasília), direto do Espaço da Sorte, em São Paulo.
Resultado da Lotofácil 3723: 10, 12, 17, 13, 23, 15, 20, 03, 09, 02, 06, 11, 14, 19 e 05.
O Resultado Lotofácil 3723 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento, salve o link e atualize a página a partir das 21h para acompanhar a revelação das dezenas em tempo real e em primeira mão.
Como jogar na Lotofácil?
A Lotofácil faz jus ao nome por ser uma das modalidades mais fáceis e intuitivas do país. O volante oficial contém 25 números (de 01 a 25), e o apostador pode marcar entre 15 e 20 dezenas. Levam prêmios para casa todos os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Para quem busca mais praticidade, existem opções automáticas oferecidas pela Caixa:
- Surpresinha: Deixa que o sistema escolha todas as dezenas de forma aleatória.
- Teimosinha: Permite que você concorra com a mesma combinação de números por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Preços e Probabilidades de Acerto
A aposta mínima, com 15 dezenas marcadas, custa R$ 3,50. No entanto, é possível adicionar mais números ao bilhete para aumentar consideravelmente as chances de cravar o prêmio máximo. Veja as probabilidades e os valores na tabela abaixo:
|Dezenas Marcadas
|Valor da Aposta
|Chance de Acertar os 15 Números
|15 dezenas
|R$ 3,50
|1 em 3.268.760
|16 dezenas
|R$ 56,00
|1 em 204.297
|17 dezenas
|R$ 476,00
|1 em 24.035
|18 dezenas
|R$ 2.856,00
|1 em 4.005
|19 dezenas
|R$ 13.566,00
|1 em 843
|20 dezenas
|R$ 54.264,00
|1 em 211
Apostas em Grupo: Entenda o Bolão Caixa
Para quem deseja fazer jogos com mais dezenas sem arcar com o custo total sozinho, o Bolão oficial da Caixa é a melhor estratégia. Na Lotofácil, o valor mínimo para iniciar um bolão é de R$ 14,00, e cada cota deve custar, no mínimo, R$ 4,50.
- Em jogos simples (15 números), o grupo pode variar de 2 a 8 cotas.
- Já nas apostas máximas (20 números), o sistema permite a divisão em até 100 cotas.
O apostador pode organizar o bolão com amigos e registrar nas lotéricas ou comprar cotas prontas organizadas pela própria casa lotérica no balcão de atendimento.