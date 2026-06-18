Resultado da Lotofácil 3714: confira as dezenas desta quinta (17)

Nesta quinta-feira, 18 de junho de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3714 da Lotofácil. O evento acontece a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). Com uma premiação estimada em R$ 11 milhões para o apostador que cravar as 15 dezenas principais, o sorteio promete movimentar milhares de apostas em todo o país.

Resultado da Lotofácil 3714:

A partir das 21 horas!

O resultado da Lotofácil número do concurso 3714 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento, salve este link nos seus favoritos e atualize a página a partir das 21h para conferir em primeira mão as 15 dezenas sorteadas e o rateio completo de todas as faixas de premiação.

Como jogar na Lotofácil

A Lotofácil faz jus ao nome: é uma das modalidades mais simples de apostar e uma das que mais distribuem prêmios. No volante, o jogador encontra 25 números disponíveis (de 01 a 25) e deve marcar de 15 a 20 dezenas. Ganham prêmios as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Para quem tem pressa ou está em dúvida, é possível deixar que o sistema da Caixa escolha os números de forma aleatória através da Surpresinha. Há também a opção da Teimosinha, ideal para quem repete sempre os mesmos números, permitindo concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Probabilidades de Ganhar

Por conta de sua dinâmica, as chances de vitória na Lotofácil são muito maiores do que na Mega-Sena, por exemplo. Veja a probabilidade matemática de acertar as 15 dezenas principais com base no seu tipo de jogo:

Aposta de 15 números: 1 chance em 3.268.760

Aposta de 16 números: 1 chance em 204.298

Aposta de 17 números: 1 chance em 24.035

Aposta de 18 números: 1 chance em 4.006

Aposta de 19 números: 1 chance em 843

Aposta de 20 números: 1 chance em 211

Como funciona o Bolão Oficial da Caixa

Para aumentar as probabilidades de ganhar sem precisar investir valores muito altos sozinhos, os apostadores podem recorrer ao Bolão Caixa. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00, e cada cota não pode custar menos do que R$ 4,00.

Em jogos com 15 números, o bolão aceita de 2 a 7 cotas.

Em jogos com 20 dezenas, o grupo pode chegar a até 100 cotas.

Você pode montar o seu próprio grupo na lotérica preenchendo o campo específico no volante ou simplesmente solicitar ao atendente uma cota dos bolões organizados pela própria casa lotérica (nesta última opção, pode ser cobrada uma tarifa de serviço de até 35% do valor da cota).

Como receber o prêmio?

Caso a sua aposta seja uma das contempladas na noite de hoje, você pode resgatar o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Se o prêmio líquido for superior a R$ 2.259,20, o pagamento é feito obrigatoriamente nas agências bancárias, exigindo a apresentação do documento de identidade original com CPF e o bilhete físico premiado. Prêmios iguais ou maiores que R$ 10.000,00 possuem um prazo de liberação de até dois dias úteis após a validação na agência.