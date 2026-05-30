Resultado da Lotofácil 3699: veja os números sorteados neste sábado

Neste sábado (30/05), a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3699 da Lotofácil. Com um prêmio estimado em R$ 2 milhões na faixa principal, o evento está agendado para acontecer no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), a partir das 21h (horário de Brasília). Apostadores de todo o país aguardam ansiosamente para saber se haverá novos milionários nesta noite.

Resultado da Lotofácil 3699

– Em instantes

O Resultado Lotofácil número do concurso 3699 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Nossa equipe fará a cobertura em tempo real a partir das 21h. Atualize esta página para conferir os 15 números sorteados e o rateio detalhado de prêmios por faixa de acertos.

Como funciona a Lotofácil: Informações Gerais

A Lotofácil é, como o próprio nome indica, uma das modalidades mais populares e simples de apostar e ganhar dentre os jogos das Loterias Caixa.

Como jogar?

Para participar, o apostador deve marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante de apostas. Fatura o prêmio máximo quem acertar as 15 dezenas sorteadas, mas também há premiações para quem acertar 14, 13, 12 ou 11 números.

Há também as opções de automação do jogo:

Surpresinha: O próprio sistema da Caixa escolhe os números de forma aleatória para o jogador.

O próprio sistema da Caixa escolhe os números de forma aleatória para o jogador. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.