Resultado da Lotofácil 3697: Sorteio de R$ 2 milhões nesta quinta-feira, 28/05/2026

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira, 28 de maio de 2026, o sorteio do concurso 3697 da Lotofácil. Após acumular no último concurso, o prêmio estimado para a faixa principal de 15 acertos chegou ao impressionante valor de R$ 2 milhões. O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), a partir das 21h (horário de Brasília).

Resultado da Lotofácil 3696: o resultado será divulgado a partir das 21 horas.

O Resultado Lotofácil 3696 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize a página a partir das 21h para conferir as dezenas sorteadas e o rateio completo dos ganhadores.

Como funciona a Lotofácil?

A Lotofácil é, como o próprio nome diz, uma das modalidades mais simples de apostar e ganhar das Loterias Caixa. No volante, estão disponíveis 25 números (de 01 a 25), e o apostador deve marcar entre 15 e 20 dezenas. Ganham prêmios os jogos que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Preços das apostas e probabilidades

Quanto mais números você marcar, maior o valor da aposta e, consequentemente, maiores as chances de faturar o prêmio milionário. Veja os valores e probabilidades vigentes:

15 números (Aposta mínima): Custa R$ 3,50 — Probabilidade de acerto de 1 em 3.268.760

Custa R$ 3,50 — Probabilidade de acerto de 1 em 3.268.760 16 números: Custa R$ 48,00 — Probabilidade de acerto de 1 em 204.297

Custa R$ 48,00 — Probabilidade de acerto de 1 em 204.297 17 números: Custa R$ 408,00 — Probabilidade de acerto de 1 em 24.035

Custa R$ 408,00 — Probabilidade de acerto de 1 em 24.035 18 números: Custa R$ 2.448,00 — Probabilidade de acerto de 1 em 4.005

Custa R$ 2.448,00 — Probabilidade de acerto de 1 em 4.005 19 números: Custa R$ 11.628,00 — Probabilidade de acerto de 1 em 843

Custa R$ 11.628,00 — Probabilidade de acerto de 1 em 843 20 números (Aposta máxima): Custa R$ 46.512,00 — Probabilidade de acerto de 1 em 211

Surpresinha e Teimosinha

Se estiver sem ideias de quais números escolher, você pode optar pela Surpresinha, permitindo que o sistema da Caixa selecione as dezenas de forma aleatória. Outra facilidade é a Teimosinha, ideal para quem gosta de repetir os mesmos números da sorte por 2, 4, 8, 12, 24, 36 ou 48 concursos consecutivos.

Como jogar em Bolão?

Para quem quer aumentar as chances de ganhar gastando menos, o Bolão Caixa é a melhor alternativa. É possível organizar um grupo com amigos e familiares ou comprar cotas de bolões organizados pelas próprias casas lotéricas (com uma tarifa de serviço adicional de até 35%). Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00.