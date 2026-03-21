Resultado da Lotofácil 3642: prêmio deste sábado é de R$ 2 milhões

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Neste sábado (21/03) acontece o sorteio da Lotofácil concurso 3642. O prêmio para o sortudo que acertar as 15 dezenas está estimado em R$ 2 milhões pela Caixa Econômica Federal. O globo da sorte gira as bolinhas e faz os sorteios às 21h, no Espaço Loterias.

Qual é o resultado Lotofácil de hoje (concurso 3642)

– A partir das 21h

A Lotofácil, conhecida carinhosamente como a “queridinha” dos moradores de Curitiba, oferece diversas chances de premiação. Mesmo quem não acertar todos os números ainda pode faturar uma bolada, já que há prêmios para quem acertar 11, 12, 13 ou 14 dezenas. O valor da aposta mínima é de R$ 3,50.