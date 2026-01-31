Resultado da Lotofácil 3602: números sorteados neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Tem sorteio da Lotofácil concurso 3602 neste sábado (31/01). O prêmio para o sortudo que acertar as 15 dezenas está estimado em R$ 5 milhões pela Caixa Econômica Federal. O globo da sorte gira as bolinhas e faz os sorteios às 21h, em São Paulo (SP).

Resultado Lotofácil 3602

A Lotofácil, conhecida carinhosamente como a “queridinha” dos moradores de Curitiba, oferece diversas chances de premiação. Mesmo quem não acertar todos os números ainda pode faturar uma bolada, já que há prêmios para quem acertar 11, 12, 13 ou 14 dezenas.

O valor da aposta mínima é de R$ 3,50. Com a facilidade de jogar pela internet, aplicativos oficiais ou em casas lotéricas, a Lotofácil mantém altos índices de arrecadação.