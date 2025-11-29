Loterias

Resultado da Lotofácil 3550: veja dezenas deste sábado

Tem sorteio da Lotofácil concurso 3550 neste sábado (29/11). O prêmio para o sortudo que acertar as 15 dezenas está estimado em R$ 1,8 milhão pela Caixa Econômica Federal. O globo da sorte gira as bolinhas e faz os sorteios às 21h, em São Paulo (SP).

Resultado Lotofácil 3550

– A partir das 21h

A Lotofácil, conhecida carinhosamente como a “queridinha” dos moradores de Curitiba, oferece diversas chances de premiação. Mesmo quem não acertar todos os números ainda pode faturar uma bolada, já que há prêmios para quem acertar 11, 12, 13 ou 14 dezenas.

O valor da aposta mínima é de R$ 3,50. Com a facilidade de jogar pela internet, aplicativos oficiais ou em casas lotéricas, a Lotofácil mantém altos índices de arrecadação.

