Resultado da Lotofácil 3295: confira as dezenas desta quinta

Os apostadores curitibanos estão de olho no prêmio estimado em R$ 1,7 milhão do concurso 3295 da Lotofácil desta quinta-feira (15), que promete mudar a vida do sortudo que acertar as 15 dezenas.

A Lotofácil, conhecida carinhosamente como a “queridinha” dos moradores de Curitiba, oferece diversas chances de premiação. Mesmo quem não acertar todos os números ainda pode faturar uma bolada, já que há prêmios para quem acertar 11, 12, 13 ou 14 dezenas.

Resultado da Lotofácil 3295:

01, 02, 03, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 25

Para os interessados em tentar a sorte, a aposta mínima da Lotofácil custa R$ 3. Vale lembrar que a probabilidade de acertar os 15 números é de 1 em 3.268.760. Mas quem não arrisca, não petisca, não é mesmo?

Os curitibanos têm demonstrado um interesse crescente nas loterias, especialmente na Lotofácil. A facilidade de apostar e as múltiplas faixas de premiação têm atraído desde jogadores ocasionais até os mais assíduos.