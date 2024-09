Resultado da Lotofácil 3208: veja as 15 dezenas desta segunda

Nesta segunda-feira (30) a Caixa sorteia as dezenas do concurso 3208 da Lotofácil. O valor do prêmio é de R$ 1,7 milhão. Quem acertar os 15 números leva essa bolada para casa. Também ganha prêmio em dinheiro quem marcar 11, 12, 13 e 14 pontos. O sorteio acontece às 20h!

Resultado da Lotofácil 3208:

01, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25

A aposta simples na Lotofácil custa R$ 3 e a probabilidade de acerto dos 15 números é de 1 em 3.268.760.

