Neste sábado (03) a Caixa sorteia o concurso 3021 da Lotofácil, a loteria mais querida do Brasil. Para quem acertar as 15 dezenas deste sorteio o prêmio será de R$ 1,7 milhões, mas também são pagos prêmios para quem acerta 14, 13, 12 e 11 dezenas.

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3 e quanto mais dezenas você aposta, mas chances tem de ganhar. A probabilidade de acerto das 15 dezenas, das 25 existentes no volante, é de 1 em pouco mais de 3,2 milhões.

