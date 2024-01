Resultado da Lotofácil 3004: confira as 15 dezenas desta segunda-feira

A Lotofácil concurso 3004 será sorteada nesta segunda-feira (15) e pode pagar o prêmio de R$ 1,7 milhão. Para jogar na Lotofácil, o apostador deve escolher no mínimo 15 entre os 25 números disponíveis e ganha quem acerta 11, 12, 13, 14 e 15 dezenas. Com sorteios de segunda a sábado.

O resultado da Lotofácil 3003 está temporariamente atrasado! A organização das Loterias Caixa informou em vídeo às 20 horas desta segunda-feira que o sorteio será atrasado por problemas técnicos. Ainda não há uma previsão de horário para o andamento dos sorteios.

Quanto mais apostar, mais chances de ganhar. A chance de pelo menos dobrar o investimento, ou seja, acertar 11 pontos e ganhar R$ 5, é de 1 em 11. A aposta custa apenas R$ 2,50. Confira o resultado da Lotofácil na Tribuna.

