A Caixa sorteou neste sábado (26) o concurso 2042 da Lotofácil. O prêmio para quem acertar as 15 dezenas sorteadas da loteria mais querida do Brasil será de R$ 1,2 milhão. O sorteio foi realizado no Espaço Loterias da Caixa, em São Paulo.

Resultado Lotofácil 2042

– 24 – 15 – 14 – 10 – 22 – 08 – 04 – 25 – 02 – 21 – 17 – 18 – 09 – 03 – 12

A Lotofácil também paga premiações em dinheiro para quem acerta 11, 12, 13 e 14.

