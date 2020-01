O reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Benedito Guimarães Aguiar Neto, foi nomeado nesta sexta-feira, 24, o novo presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), uma das principais agências de fomento à pesquisa no País e ligada ao Ministério da Educação (MEC).

continua depois da publicidade

A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União junto com a exoneração do atual presidente da agência, Anderson Ribeiro Correia. Aguiar Neto foi indicado para o cargo pelo próprio Correia, que desde o ano passado já queria deixar o cargo. Ele foi eleito reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

Correia enfrentou no ano passado uma das piores crises da Capes, com os cortes de bolsas para pesquisa por causa do bloqueio orçamentário, mas também pelos ataques deferidos pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub contra a ciência produzida no País.

Assim como Correia, a indicação de Aguiar Neto contempla a base evangélica do presidente Jair Bolsonaro, que se sente preterida pelos ideólogos do escritor Olavo de Carvalho, que dominaram as diretrizes e indicações do MEC.

Apesar de os dois serem de um ala mais moderada do grupo evangélico, a nomeação é importante por se tratar de um dos principais órgãos do ministério. Outro ponto avaliado na nomeação é que Aguiar Neto, por vir de uma faculdade privada, pode articular agendas para o ensino superior particular.