Refrigerante envenenado pode ter matado mulher na Bahia

Em Feira de Santana, no interior da Bahia, a Polícia Civil do Estado da Bahia investiga o caso de uma mulher de 40 anos que morreu após tomar um refrigerante supostamente envenenado no local de trabalho.

A vítima, identificada como Ivonete Souza Cruz Gonçalves, começou a passar mal logo após consumir a bebida, apresentando espuma na boca e no nariz. Apesar da rápida remoção ao hospital, ela chegou à unidade sem vida. Segundo o delegado adjunto da 2ª Delegacia Territorial, “o fato dela ter bebido o refrigerante durante o trabalho não quer dizer que seja a causa da morte”.

A perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionada e está aguardando resultados para confirmar se houve envenenamento ou outro tipo de intoxicação — hipótese que ainda não foi descartada. Segundo o portal G1, a investigação busca ouvir testemunhas, analisar imagens de câmeras e apurar as condições de saúde da vítima.

O caso está “sob investigação” e aguarda laudo oficial para esclarecer o que motivou o óbito.

