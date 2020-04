O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), e o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), se manifestaram nesta sexta-feira (24), em redes sociais, sobre a saída de Sergio Moro do governo federal, após o agora ex-ministro ter dito que o presidente Bolsonaro pretendia interferir na PF e em inquéritos no STF.

“Sergio Moro é o maior paranaense da história recente, orgulha o nosso Estado e o Brasil. Como juiz e como ministro ajudou a combater a corrupção em nosso país. Lamento muito a sua saída do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas tenho certeza de que ele vai continuar contribuindo com a nação em outros desafios. O Paraná te recebe de braços abertos”, escreveu Ratinho Junior em sua conta no Instagram.

“Orgulho de Curitiba”, diz Greca

O prefeito da capital paranaense também não mencionou as falas de Moro sobre Bolsonaro, mas elogiou o ex-juiz federal. “Lamento profundamente a saída do governo federal do agora ex-ministro Sergio Moro e do ex-superintendente da Polícia Federal, Maurício Valeixo, ambos #OrgulhoDeCuritiba, reservas morais que o Paraná ofereceu ao Brasil”, escreveu Greca, em seu Twitter.”