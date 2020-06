A Quina de São João, concurso 5299, sorteia neste sábado (27) a bolada de R$ 150 milhões. Este sorteio especial é como a Mega da Virada, não acumula e o prêmio, se não sair para quem acertar os cinco números, será dividido entre os que acertaram quatro números. Os números da Quina de São João serão publicados aqui na Tribuna, a partir das 20h.

Como apostar na Quina de São João

As apostas para a Quina de São João podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela caixa, em todo o todo o país ou pela internet.

Bolão na Quina

O Bolão é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão.

Para apostar, basta marcar de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. O preço de uma aposta simples, com cinco números marcados, custa R$ 2.

