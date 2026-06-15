Quina de São João 2026 terá prêmio estimado em R$ 250 milhões

O concurso especial nº 7051 da Quina de São João será sorteado no dia 28 de junho, com premiação estimada em R$ 250 milhões que não acumula.

As vendas paralelas para a Quina de São João começaram dia 24 de maio, às 12h. Já as vendas exclusivas tiveram início neste último domingo (14), permitindo que os apostadores garantam seus números para concorrer ao prêmio milionário.

Suspensão temporária dos sorteios regulares

A Caixa Econômica Federal suspende os concursos regulares da Quina a partir de 15 de junho, segunda-feira. Os sorteios de rotina da modalidade retornam somente após o dia 28 de junho, data em que será realizado o concurso especial 7051.

A Quina de São João é uma das modalidades mais aguardadas pelos apostadores durante o ano, ao lado da Mega da Virada e da Dupla de Páscoa. O diferencial deste concurso especial está justamente na característica de não acumular o prêmio, o que garante que o valor estimado será distribuído entre os ganhadores das faixas de premiação disponíveis.

Com prêmio de R$ 250 milhões, a Quina de São João 2026 promete atrair milhões de apostadores em todo o país durante o período de vendas que se estende por mais de um mês.