Hoje é dia de ficar milionário. A Caixa sorteia as cinco dezenas do concurso 5200 da Quina, que tem prêmio acumulado e estimado em aproximadamente R$ 2,3 milhões. Nesta terça-feira (18) o sorteio será realizado no Espaço Loterias, da Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Confira!

Resultado Quina 5200

06, 14, 43, 55 e 79.

