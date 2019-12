Nenhum apostador acertou as cinco dezenas sorteadas pelo concurso 5156 da Quina, na noite desta quinta-feira (26). Com isso, o prêmio para esta quinta-feira (27) saltou para R$ 7,5 milhões.

Os números sorteados foram 05, 06, 22, 57 e 80.

Como jogar na Quina?

A Quina é diária, de segunda á sábado, e normalmente paga prêmios milionários. Você pode concorrer apostando de 5 a 15 dezenas, entre as 80 disponíveis no volante. O apostador vence se acertar de dois a cinco dezenas. Como em quase todas loterias da Caixa, é possível apostar na Surpresinha, quando o sistema escolhe as dezenas aleatoriamente, e optar também pela Teimosinha, que repete a mesma sequência por 3, 6, 12, 18 e 24 sorteios seguidos.

O valor da aposta mínima é R$ 1,50 para 5 dezenas, R$ 9 para 6 dezenas, R$ 31,50 para 7 dezenas, R$ 84 para 8 dezenas dezenas, R$ 189 para 9 dezenas, R$ 378 para 10 dezenas, R$ 693 para 11 dezenas, R$ 1.188 para 12 dezenas, R$ 1.930,50 para 13 dezenas, R$ 3.003 para 14 dezenas até chegar ao custo de R$ 4.504,50 para apostar 15 dezenas.

Premiação e probabilidade

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Deste valor:

– 35% são distribuídos entre os acertadores dos 5 números;

– 19% entre os acertadores de 4 números;

– 20% entre os acertadores de 3 números;

– 11% entre os acertadores de 2 números;

– 15% acumulam para os acertadores dos 5 números da Quina de São João.

Não havendo acertador em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, nas respectivas faixas. O ganhador pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa.

A chance de acertar as cinco dezenas e levar o prêmio máximo da Quina é de 1 por 24.040.016 e aumenta consideravelmente conforme se apostam mais dezenas. Quem apostar 15 dezenas tem aumentada a probabilidade de acerto para 1 por 4.504,50. Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.