Quina 7136 desta terça-feira (06/10) sorteia R$ 25 milhões: veja o resultado

O resultado será divulgado a partir das 21 horas.
Importante: O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Atualize esta página após às 21h para conferir as dezenas sorteadas e o rateio completo do concurso 7135.
Como jogar na Quina
Para apostar na Quina, basta escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertarem 5 (Quina), 4 (Quadra), 3 (Terno) ou 2 números (Duque).
O apostador pode contar com recursos como:
- Surpresinha: onde o próprio sistema escolhe os números de forma aleatória.
- Teimosinha: para concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Preços das Apostas
O valor da aposta simples, contendo 5 números, é de R$ 3,00. Conforme você marca mais dezenas no bilhete, as chances de vitória aumentam, assim como o valor total do jogo:
|Quantidade de Números
|Valor da Aposta (R$)
|5 números
|R$ 3,00
|6 números
|R$ 18,00
|7 números
|R$ 63,00
|8 números
|R$ 168,00
|9 números
|R$ 378,00
|10 números
|R$ 756,00
|15 números (máximo)
|R$ 9.009,00
Probabilidades de Ganhar
A probabilidade de acertar as 5 dezenas com uma aposta simples de 5 números é de 1 em 24.040.016. Já ao realizar a aposta máxima, marcando 15 números, a chance de faturar o prêmio principal salta para 1 em 8.005.
- 5 dezenas (Quina): 1 em 24.040.016
- 4 dezenas (Quadra): 1 em 64.106
- 3 dezenas (Terno): 1 em 866
- 2 dezenas (Duque): 1 em 36
Bolão da Quina
O Bolão Caixa permite realizar apostas em grupo, dividindo o valor total em cotas. O valor mínimo do bolão na Quina é de R$ 15,00, com cotas a partir de R$ 4,00 cada. É permitido reunir de 2 a 50 cotas por grupo.