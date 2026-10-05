Quina 7135 de hoje (05/10) sorteia R$ 24 milhões: veja o resultado

Importante: O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Atualize esta página após às 21h para conferir as dezenas sorteadas e o rateio completo do concurso 7135.

Como jogar na Quina

Para apostar na Quina, basta escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertarem 5 (Quina), 4 (Quadra), 3 (Terno) ou 2 números (Duque).

O apostador pode contar com recursos como:

Surpresinha: onde o próprio sistema escolhe os números de forma aleatória.

onde o próprio sistema escolhe os números de forma aleatória. Teimosinha: para concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

O valor da aposta simples, contendo 5 números, é de R$ 3,00. Conforme você marca mais dezenas no bilhete, as chances de vitória aumentam, assim como o valor total do jogo:

Quantidade de Números Valor da Aposta (R$) 5 números R$ 3,00 6 números R$ 18,00 7 números R$ 63,00 8 números R$ 168,00 9 números R$ 378,00 10 números R$ 756,00 15 números (máximo) R$ 9.009,00

Probabilidades de Ganhar

A probabilidade de acertar as 5 dezenas com uma aposta simples de 5 números é de 1 em 24.040.016. Já ao realizar a aposta máxima, marcando 15 números, a chance de faturar o prêmio principal salta para 1 em 8.005.

5 dezenas (Quina): 1 em 24.040.016

1 em 24.040.016 4 dezenas (Quadra): 1 em 64.106

1 em 64.106 3 dezenas (Terno): 1 em 866

1 em 866 2 dezenas (Duque): 1 em 36

Bolão da Quina

O Bolão Caixa permite realizar apostas em grupo, dividindo o valor total em cotas. O valor mínimo do bolão na Quina é de R$ 15,00, com cotas a partir de R$ 4,00 cada. É permitido reunir de 2 a 50 cotas por grupo.