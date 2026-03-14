Quina 6976: resultado do sorteio deste sábado (14/03)

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A Caixa Econômica Federal sorteia neste sábado (14/03) a Quina 6976. O prêmio estimado para quem acertar as cinco dezenas é de R$ 8 milhões. O globo da sorte gira as bolinhas e faz os sorteios às 21h, em São Paulo (SP).

A Quina é uma das modalidades de loteria mais tradicionais do Brasil, criada em 1994. Desde então, tem atraído milhões de apostadores que sonham em mudar de vida com uma aposta simples.

Resultado da Quina 6976

X -X -X -X – Resultado a partir das 21h

Como jogar

Para participar, o jogador deve escolher entre 5 e 15 números, dentro do universo de 80 disponíveis no volante. A aposta mínima, com cinco dezenas, é a mais comum e também a mais barata. Quanto mais números escolhidos, maior será o valor da aposta, mas também aumentam as chances de acerto.

Os sorteios da Quina são realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado, sempre às 21h (horário de Brasília). Essa frequência de concursos mantém o jogo dinâmico e aumenta a expectativa dos participantes, que podem conferir os resultados ao vivo ou por meio do site e canais oficiais da Caixa.

A Quina premia diferentes faixas de acertos. O prêmio principal é destinado a quem acertar as cinco dezenas sorteadas. No entanto, também há pagamento para quem fizer quatro, três ou até dois acertos, o que torna o jogo atrativo até para quem não alcança a pontuação máxima. Os valores das premiações variam de acordo com a arrecadação e o número de ganhadores em cada faixa.

Um dos grandes destaques da modalidade é a Quina de São João, concurso especial realizado todo dia 24 de junho, que costuma oferecer prêmios milionários. Nesse sorteio, o valor não acumula: se ninguém acertar a faixa principal, a Caixa distribui a quantia entre as categorias seguintes.

Com apostas acessíveis e sorteios frequentes, a Quina se consolidou como uma das loterias preferidas dos brasileiros, equilibrando custo baixo, boas chances de premiação e grandes expectativas em cada concurso.