Quina 6966: números sorteados nesta terça-feira

A Caixa Econômica Federal sorteia nesta terça-feira (03/03) a Quina 6966. O prêmio estimado para quem acertar as cinco dezenas é de R$ 9,7 milhões. O globo da sorte gira as bolinhas e faz os sorteios às 21h, em São Paulo (SP).

A Quina é uma das modalidades de loteria mais tradicionais do Brasil e, desde a criação em 1994, tem atraído milhões de apostadores que sonham em mudar de vida com uma aposta simples.

Resultado da Quina 6966

O resultado será divulgado a partir das 21 horas.

Como jogar

Para participar, o jogador deve escolher entre 5 e 15 números, dentro do universo de 80 disponíveis no volante. A aposta mínima, com cinco dezenas, é a mais comum e também a mais barata. Quanto mais números forem escolhidos, maior será o valor da aposta, mas também aumentam as chances de acerto.

Os sorteios da Quina são realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado, sempre às 21h (horário de Brasília). Essa frequência de concursos mantém o jogo dinâmico e aumenta a expectativa dos participantes, que podem conferir os resultados ao vivo ou por meio do site e canais oficiais da Caixa.

A Quina premia diferentes faixas de acertos. O prêmio principal é destinado a quem acertar as cinco dezenas sorteadas. No entanto, também há pagamento para quem fizer quatro, três ou até dois acertos, o que torna o jogo atrativo até para quem não alcança a pontuação máxima. Os valores das premiações variam de acordo com a arrecadação e o número de ganhadores em cada faixa.

Um dos grandes destaques da modalidade é a Quina de São João, concurso especial realizado todo dia 24 de junho, que costuma oferecer prêmios milionários. Nesse sorteio, o valor não acumula: se não houver vencedores na faixa principal, a quantia é distribuída entre as categorias seguintes.

Com apostas acessíveis e sorteios frequentes, a Quina se consolidou como uma das loterias preferidas dos brasileiros, equilibrando custo baixo, boas chances de premiação e grandes expectativas em cada concurso.