Quina 6930: veja números sorteados neste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia neste sábado (17/01) a Quina 6930. O prêmio estimado para quem acertar as cinco dezenas é de R$ 11,5 milhões. O globo da sorte gira as bolinhas e faz os sorteios às 21h, em São Paulo (SP).

A Quina é uma das modalidades de loteria mais tradicionais do Brasil e, desde a criação em 1994, tem atraído milhões de apostadores que sonham em mudar de vida com uma aposta simples.

Resultado da Quina 6930

– Em instantes!

Como jogar

Para participar, o jogador deve escolher entre 5 e 15 números, dentro do universo de 80 disponíveis no volante. A aposta mínima, com cinco dezenas, é a mais comum e também a mais barata. Quanto mais números forem escolhidos, maior será o valor da aposta, mas também aumentam as chances de acerto.

Os sorteios da Quina são realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado, sempre às 21h (horário de Brasília). Essa frequência de concursos mantém o jogo dinâmico e aumenta a expectativa dos participantes, que podem conferir os resultados ao vivo ou por meio do site e canais oficiais da Caixa.