Quina 6524: confira resultado do sorteio desta terça

Apostou na Quina? A Caixa sorteia nesta terça-feira (03) as cinco dezenas do concurso 6524 da Quina. O prêmio está estimado em R$ 3,7 milhões para quem acertar todos os números do sorteio. Os globos da sorte fazem o sorteio às 20h.

Resultado da Quina 6524

Os cinco números serão divulgados em breve.

Na Quina basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

