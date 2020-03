Nesta quinta-feira (12) a Caixa sorteia as cinco dezenas do concurso 5218 da Quina, com prêmio estimado em R$ 5,5 milhões. Faz seis sorteios que ninguém acerta todos os números. Vale lembrar que a Quina paga prêmios em dinheiro para quem acerta dois, três e quatro dezenas.

Resultado Quina 5218

03, 43, 63, 75 e 80.

