A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira (27) o sorteio do concurso 5206 da Quina. A loteria mais democrática do Brasil está acumulada e o prêmio para quem acertar as cinco dezenas é de R$ 2,3 milhões. Vale lembrar que na Quina também ganham prêmios em dinheiro os acertadores que marcarem dois, três ou quatro apostas.

Resultado Quina 5206

02, 03, 32, 49 e 59.

