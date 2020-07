A Caixa Econômica Federal credita, nesta segunda-feira (20), a quarta parcela do auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa Família. Segundo a instituição, são 19,2 milhões de pessoas do programa com direito a receber de R$ 600 a R$ 1.200 (pago para as mães solteiras).

Segundo a Caixa os recursos são transferidos segundo o calendário habitual do Bolsa Família para todos os integrantes do programa, conforme o último número do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Nesta segunda-feira o pagamento é para beneficiários com NIS final 1. Terça-feira (21), será a vez do NIS final 2 e assim por diante, exceto final de semana, até o NIS final 0 no dia 31 deste mês.