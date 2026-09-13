Quando acontece o Enamed e por que ele é obrigatório para médicos?

Neste domingo (13) será aplicado em todo o Brasil o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), que avalia o aprendizado dos estudantes de medicina e a qualidade dos cursos de graduação na área. A partir de 2027, a prova será obrigatória a cada seis meses para todos os concluintes.

O que é o Enamed?

O Enamed é um exame criado pelo Ministério da Educação para avaliar a formação médica no país. Ele mede o conhecimento dos estudantes que estão concluindo o curso de medicina e também serve para avaliar a qualidade das faculdades brasileiras. A prova será aplicada pelo Inep, o mesmo instituto responsável pelo Enem.

Por que o exame se tornou obrigatório?

A partir de 2027, todos os estudantes que terminarem o curso de medicina precisarão fazer o Enamed obrigatoriamente a cada seis meses. Quem não tiver um rendimento suficiente na prova não poderá se inscrever no Conselho Regional de Medicina (CRM), registro obrigatório para trabalhar como médico no Brasil. A regra faz parte de uma nova política de formação médica.

Para que serve a nota do Enamed?

A nota do exame tem duas funções principais. Primeiro, ela avalia se o estudante está preparado para exercer a medicina. Segundo, ela pode ser usada como critério para processos seletivos de residência médica de acesso direto, como no Exame Nacional de Residências (Enare), que unifica vagas em todo o país.

Onde a prova será aplicada neste domingo?

O exame acontece em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Os municípios que receberão a prova estão listados no portal do Inep. Esta aplicação de domingo serve como teste antes da obrigatoriedade que começa em 2027, permitindo que estudantes e instituições se familiarizem com o formato.

Quando a regra da nota mínima começa a valer?

A exigência de rendimento suficiente no Enamed para registro no CRM está prevista na Medida Provisória 1370/2026 e foi formalizada pelo Inep em junho deste ano. A obrigatoriedade da prova a cada seis meses para todos os concluintes começa em 2027, mas a aplicação deste domingo já marca o início da nova política de avaliação.