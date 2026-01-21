Problemas com a Mastercard e crise do Banco Master terminam em decreto de liquidação do Will Bank

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Banco Central determinou, na manhã desta quarta-feira (21/1), a liquidação extrajudicial do Will Bank, banco digital que integrava o conglomerado do Banco Master. A decisão foi tomada após a instituição deixar de honrar pagamentos dentro do sistema da bandeira Mastercard, o que comprometeu a continuidade das operações.

As transações com cartões Mastercard foram suspensas na terça-feira (20/1). A bandeira alegou que operações realizadas por consumidores não estavam sendo pagas pelo banco aos demais participantes do arranjo de pagamento. O problema foi identificado no dia 19 de janeiro e levou ao bloqueio da participação da Will no sistema.

Segundo o Banco Central, a situação financeira da instituição já vinha se deteriorando. A Will entrou em estado de insolvência, ou seja, não tinha mais condições de cumprir seus compromissos financeiros. Diante desse cenário, o BC avaliou que a liquidação extrajudicial era inevitável.

O Banco Master, controlador da Will, já havia tido sua própria liquidação extrajudicial decretada em 18 de novembro de 2025. À época, o Banco Central tentou preservar a operação da Will Financeira por meio de um regime especial de administração temporária. A medida, no entanto, não foi suficiente para garantir a continuidade da empresa.

O Conglomerado Master era classificado como de pequeno porte no Sistema Financeiro Nacional, com participação inferior a 1% tanto dos ativos quanto das captações do setor bancário no país. Com a decretação da liquidação, os bens dos controladores e dos ex-administradores da Will Financeira ficam bloqueados, conforme prevê a legislação.

Em nota, o Banco Central informou que as apurações continuam. “O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes, observadas as disposições legais aplicáveis”, afirmou a autarquia.

