A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 2.832 quilos de maconha na tarde deste domingo, 13, em Santa Terezinha de Itaipu, município da região oeste do Paraná situado a cerca de 615 km de Curitiba. A droga foi encontrada em um caminhão-tanque com placas paraguaias que foi abordado em frente a uma unidade da PRF, na BR-277.

O motorista do caminhão, um paraguaio de 36 anos, foi preso. Inicialmente, o homem havia dito que iria até Araucária, na Grande Curitiba, para realizar um serviço de manutenção no veículo, informou a PRF.

Além da maconha, os policiais encontraram ainda 4,1 quilos de um novo tipo de ecstasy, conhecido como “champanhe rosa”. Segundo a corporação, o entorpecente traficado na forma de cristais é uma espécie de anfetamina com efeitos mais potentes. Os agentes da PRF contaram com o apoio do Corpo de Bombeiros para abrir a lataria do veículo e retirar os fardos da maconha.