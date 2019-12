A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 31 quilos de maconha, 19 quilos de cocaína e mais de mil comprimidos de ecstasy no quilômetro 677 da BR 116, em Jequié, no sudoeste da Bahia. O carregamento foi encontrado em um veículo GM/Classic com placa de São Paulo, que estava sendo carregado por um caminhão de guincho na tarde deste domingo, 29.

O flagrante aconteceu durante uma blitz da Operação Rodovida 2019/2020, quando agentes da PRF deram ordem de parada a um caminhão guincho com placa de Corinto, em Minas Gerais. De acordo com relatos da Polícia, os agentes perceberam o nervosismo do motorista diante das perguntas feitas e, por isso, deram início ao procedimento de busca.

No interior do veículo transportado pelo guincho foram encontrados compartimentos ocultos com vários tabletes de maconha, cocaína e mil unidades de anfetaminas. Questionado, o motorista afirmou que foi contratado para levar o carro de Corinto até Valença, na Bahia. Ele foi preso pela PRF e a ocorrência registrada na Delegacia da Polícia Civil de Jequié.

De acordo com dados da própria Polícia Rodoviária, já foram apreendidas mais de 15 toneladas de maconha e quase 1,3 tonelada de cocaína na Bahia, apenas em 2019.