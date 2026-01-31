Prêmio de R$ 115 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O sonho de muitos brasileiros pode se tornar realidade neste sábado (31), quando as seis dezenas do concurso 2.967 da Mega-Sena serão reveladas no Espaço da Sorte, em São Paulo. O sorteio acontecerá a partir das 21h (horário de Brasília), com um prêmio acumulado que alcançou a marca impressionante de R$ 115 milhões.

Para quem deseja acompanhar o momento em que os números serão conhecidos, a Caixa realizará transmissão ao vivo pelo seu canal no YouTube e também pelo Facebook das Loterias Caixa, permitindo que apostadores de todo o país possam assistir em tempo real.

Os apostadores interessados em concorrer a esta bolada ainda têm tempo para garantir seus bilhetes. As apostas podem ser realizadas até às 20h deste sábado (31), tanto nas lotéricas físicas espalhadas pelo país quanto pelos canais digitais – site oficial ou aplicativo da Caixa.

Para participar do concurso, o valor da aposta simples, que inclui a escolha de seis números, é de R$ 6. Este formato é o mais tradicional e acessível para quem deseja tentar a sorte na modalidade.

A Mega-Sena é considerada a principal loteria do país e costuma atrair grande número de apostadores quando os valores acumulam, como neste concurso. O montante de R$ 115 milhões representa uma das maiores premiações do ano até o momento, despertando o interesse de jogadores ocasionais e frequentes.

