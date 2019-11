O concurso 2205 da Mega Sena promete pagar, na noite desta quarta-feira (06), o prêmio de R$ 60 milhões para quem acertar os seis números sorteados. O prêmio chegou a este valor depois de acumular por seis vezes. Além disso, o concurso tem premiação maior ainda por final 5, já que parte da arrecadação de outros concursos é reservada a eles.

Acompanhe o resultado desta noite da Mega Sena aqui na Tribuna, a partir das 20h!

Se ganhador faturar sozinho o prêmio e o aplicar inteiramente na poupança, por exemplo, poderá garantir um ‘salário’ mensal de R$ 190 mil. Pra se ter uma ideia do tamanho do prêmio, com R$ 60 milhões é possível adquirir uma frota de 1.500 carros populares, no valor de R$ 40 mil cada um.

Como jogar na Mega Sena

Quem quiser tentar a sorte poderá fazer suas apostas até as 19 horas em qualquer lotérica do País ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 3,50. É possível também fazer apostas online a partir de R$ 30 pelo site das Loterias da Caixa Econômica Federal.

E o Bolão da Mega?

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. É possível ainda comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Na Mega-Sena, os bolões tem preço mínimo de R$ 10,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.