Um prédio com sete andares desabou, na manhã desta terça–feira (15), no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, capital do Ceará.

No início da tarde, uma morte tinha sido confirmada, além de dois resgates. Entre 10 a 15 pessoas estavam dentro dos apartamentos no momento do desabamento.

A área do entorno do prédio, entre as ruas Tibúrcio Cavalcante e Tomas Acioli, foi isolada para evitar maiores problemas. O risco de explosão por conta do vazamento de gás preocupa as autoridades que atendem à ocorrência.