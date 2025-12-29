Prazo para sacar abono salarial acaba nesta segunda-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem trabalhou com carteira assinada em 2023 recebendo até dois salários mínimos precisa correr. O prazo para sacar o abono salarial de 2025 encerra nesta segunda-feira (29), último dia para garantir o benefício sem complicações.

Trabalhadores que deixarem passar a data precisarão aguardar uma convocação especial do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para ter acesso ao dinheiro proveniente do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

De acordo com o balanço mais recente divulgado pelo MTE na semana passada, ainda existem 141.628 trabalhadores que não sacaram o abono salarial PIS/Pasep. O montante disponível para retirada chega a R$ 145,7 milhões.

O calendário de pagamentos de 2025 contempla 26.537.809 trabalhadores. Desse total, 26.396.181 pessoas (99,47%) já receberam seus valores, somando mais de R$ 30,7 bilhões em pagamentos realizados.

O benefício é referente ao ano-base de 2023 e também contempla revisões de pagamentos dos cinco anos anteriores. Quem perder o prazo estabelecido precisará aguardar a convocação especial do MTE para acessar o benefício.

Quem tem direito ao Abono Salarial?

Para receber o abono salarial, os trabalhadores precisam atender aos seguintes critérios:

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter recebido até dois salários mínimos de remuneração média mensal durante o período trabalhado;

Ter exercido atividade remunerada por no mínimo 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base;

Ter os dados corretamente informados pelo empregador no eSocial;

Empregados domésticos e jovens aprendizes não recebem abono salarial, pois o benefício exige vínculo empregatício com uma empresa, não com outra pessoa física.

A consulta ao abono salarial pode ser realizada a partir do dia 5 de cada mês pelos seguintes canais:

Carteira de Trabalho Digital (aplicativo ou site);

Portal Gov.br.

Trabalhadores que entraram com recurso administrativo recebem o pagamento no dia 15 de cada mês, ou no primeiro dia útil seguinte.

O PIS é destinado aos trabalhadores da iniciativa privada, enquanto o Pasep é pago a servidores públicos, militares e empregados de estatais.

Onde sacar o benefício

O pagamento do abono salarial é realizado pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil, conforme o tipo de vínculo do trabalhador.

Na Caixa, responsável pelo pagamento do PIS, o valor pode ser sacado por:

Crédito em conta corrente ou poupança;

Conta digital pelo aplicativo Caixa Tem.

Quem não possui conta pode fazer o saque em agências, lotéricas, terminais de autoatendimento, correspondente bancário Caixa Aqui e outros canais.

No Banco do Brasil, que deposita o Pasep, o pagamento ocorre por:

Crédito em conta bancária;

Transferência via Pix ou TED;

Saque presencial em agências, no caso de não correntistas.

Calendário escalonado

O calendário de pagamento do Abono Salarial 2025 teve início em 17 de fevereiro e segue até esta segunda-feira, com datas definidas conforme o mês de nascimento do trabalhador.

Para 2026, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) já aprovou a liberação de R$ 33,5 bilhões para o pagamento do benefício a 26,9 milhões de trabalhadores, com início previsto para 15 de fevereiro.

Canais de atendimento

Em caso de dúvidas, o trabalhador pode buscar informações:

Pelo telefone 158 (Alô Trabalho);

Nas Superintendências Regionais do Trabalho;

Pelo serviço Facilita Brasil.