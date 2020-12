O Portal das Loterias da Caixa apresentou instabilidade durante toda essa quarta-feira (30), véspera do sorteio da Mega da Virada, principal produto lotérico do ano. O site Down Detector acusou milhares de reclamações de usuários, com destaque para internautas de Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília.

A grande procura pelos jogos pela internet pode ter ocasionado a lentidão e as quedas registradas. A Tribuna pediu um posicionamento da Caixa sobre o problema.

+ Leia mais: Veja os números mais sorteados na Mega da Virada e os que nunca saíram

A procura pelas apostas físicas, nas casas lotéricas está aumentando muito nos últimos dias. O prêmio estimado para o sorteio é de R$ 300 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas. Até hoje, desde o lançamento dos sorteios especiais de final de ano, nunca apenas um apostador ficou com o prêmio. Se ninguém acertar, o valor será dividido com todos os que acertarem cinco números.

A aposta na Mega da Virada custa R$ 4,5 e a probabilidade de acerto é de 1 em aproximadamente 50 milhões. Os bolões são uma ótima alternativa para multiplicar as chances e aumentar a probabilidade de acerto. As apostas serão aceitas até as 17h desta quinta-feira, dia 31 de dezembro.