Por que Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil?

Em 1717, três pescadores encontraram uma imagem de barro da Virgem Maria no Rio Paraíba do Sul, em São Paulo. A descoberta marcou o início de uma devoção que se espalhou por todo o país. Em 1930, o papa Pio XI proclamou Nossa Senhora Aparecida padroeira do Brasil, e desde 1980 o dia 12 de outubro é feriado nacional. As informações são da Agência Brasil.

Como a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada?

Três pescadores, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, encontraram a imagem de barro submersa no Rio Paraíba do Sul durante uma pescaria em 1717. Após retirá-la da água, identificaram que se tratava de uma imagem da Virgem Maria, da Imaculada Conceição, e passaram a chamá-la de Aparecida.

Quando Nossa Senhora Aparecida se tornou padroeira do Brasil?

O papa Pio XI assinou o decreto em 1930, mas a cerimônia solene aconteceu apenas em 1931, no Rio de Janeiro. Na ocasião, cerca de 1 milhão de pessoas acompanharam a leitura do decreto que declarava a Virgem Maria padroeira da nação brasileira. As bandeiras do Brasil e do Vaticano foram acrescentadas ao manto da imagem.

Por que o dia 12 de outubro é feriado nacional?

Em 1980, durante a primeira visita do papa João Paulo II ao Brasil, o dia 12 de outubro foi oficialmente instituído como feriado nacional em honra à padroeira do país. A data celebra a devoção à Nossa Senhora Aparecida e reúne milhões de fiéis no Santuário Nacional de Aparecida.

Quantas pessoas visitam o Santuário de Aparecida por ano?

Cerca de 10 milhões de peregrinos visitam todos os anos o Santuário Nacional de Aparecida, no estado de São Paulo. Os fiéis buscam renovar a fé e confiar suas intenções à Virgem Maria, tornando o local um dos principais centros de peregrinação católica do mundo.

Qual o significado da devoção a Nossa Senhora Aparecida?

Para a Igreja Católica, a imagem de barro negro encontrada por pescadores simples representa a preferência de Deus pelo que é frágil e humilde. Dom Vilson Dias de Oliveira destaca que a santa simboliza a solicitude de Maria pelos pequenos e pobres, sendo um farol espiritual para toda a América Latina.