Por que abril é marcado por campanhas de saúde e direitos sociais?

Abril concentra importantes campanhas de conscientização sobre saúde e direitos sociais no Brasil. O mês reúne mobilizações como o Abril Azul, voltado ao autismo, e o Abril Marrom, focado na prevenção de doenças que afetam a visão. Além disso, celebra datas históricas como o Massacre de Eldorado dos Carajás e marca um ano da Operação Sem Desconto contra fraudes no INSS.

Por que o Abril Azul é importante para a conscientização sobre autismo?

O Abril Azul marca o mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), com ápice no dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A campanha busca informar a sociedade sobre o TEA e destacar as dificuldades que pessoas autistas enfrentam para acessar seus direitos, incluindo aquelas que recebem o diagnóstico apenas na vida adulta.

O que é o Abril Marrom e por que a prevenção da cegueira é urgente?

O Abril Marrom é dedicado à prevenção e combate às doenças que causam cegueira. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% dos casos de cegueira podem ser evitados com cuidados especiais e diagnóstico precoce. A campanha reforça a importância de consultas oftalmológicas regulares e tratamento adequado para preservar a visão.

Quais datas importantes sobre comunicação e linguagem são celebradas em abril?

Abril celebra o Dia do Jornalista (7), profissionais que enfrentam desafios como fake news e violência; o Dia Nacional do Sistema Braille (8), ferramenta essencial para pessoas com deficiência visual; e os dias dedicados à educação de surdos (23) e à Língua Brasileira de Sinais, a Libras (24), usada por 2,6 milhões de brasileiros.

O que foi o Massacre de Eldorado dos Carajás que completa 30 anos?

Em 17 de abril de 1996, a Polícia Militar do Pará reprimiu uma marcha do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que bloqueava a rodovia PA-150. A ação resultou em 19 mortos na hora e dezenas de feridos, alguns falecidos depois. O episódio tornou-se símbolo da violência no campo e originou o Dia Internacional de Luta Camponesa.

Como foi descoberto o esquema de fraudes no INSS há um ano?

Em 23 de abril de 2025, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram a Operação Sem Desconto contra descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS feitos por associações e sindicatos. O esquema movimentou R$ 6,3 bilhões de forma indevida entre 2019 e 2024. O caso motivou a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso.

Fonte: Agência Brasil