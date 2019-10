A Policia Federal e a Polícia Rodoviária Federal apreenderam seis fuzis na noite deste sábado, 6, na BR 101, sendo quatro do tipo AK 47 e dois Colt 556, desmontados e ocultados na carenagem do Audi Q7. O motorista do veículo foi preso e não teve a identidade revelada pelos agentes.

Segundo a PF, o suspeito confessou repasses de R$ 8 mil em troca do transporte das armas de Guaíra (PR), na fronteira do Paraguai, até as favelas e comunidades do Rio de Janeiro. A distância entre as duas cidades é de mais de mil quilômetros.

O preso e o material apreendido foram encaminhados para a Superintendência de Polícia Federal do Rio de Janeiro, na Praça Mauá.