Pix sai do ar e deixa milhões de pessoas na mão nesta segunda

Por Agência Brasil Tai Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 29/09/25 16h12
Na manhã desta segunda-feira (29), o sistema de pagamentos Pix apresentou instabilidade, deixando usuários na mão por todo o Brasil. Quem tentou fazer transferências via Pix encontrou dificuldades para acessar o sistema, especialmente na consulta às chaves cadastradas.

O Banco Central confirmou o problema técnico e informou que “atuou prontamente e a intercorrência já foi sanada”, segundo nota oficial.

Criado em 2020, o queridinho dos brasileiros está disponível para todos que moram no país – sejam brasileiros ou estrangeiros, pessoas físicas ou empresas. O único requisito para usar o sistema é ter uma conta em banco, fintech ou instituição de pagamento. Atualmente, a plataforma já conquistou 168 milhões de usuários e movimenta a impressionante quantia de R$ 2,5 trilhões por mês.

O Pix virou febre nacional e hoje é utilizado por cerca de 75% da população brasileira, se tornando o principal método para transferir dinheiro entre contas. Desde o ano passado, dados do próprio BC mostram que o sistema já responde por quase metade do total de transações de pagamento realizadas no Brasil, superando até mesmo os tradicionais cartões de crédito e débito.

