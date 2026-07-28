Pagamento

Pix Pensão poderá bloquear conta de devedor de forma automática

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 28/07/26 09h44
Prefira a Tribuna no Google
Imagem mostra um homem segurando um celular na mão. Ele veste uma camiseta branca e uma camisa azul por cima.
rojeto do Pix Pensão prevê bloqueio automático de ativos financeiros de devedores de pensão alimentícia. Foto: DepositPhotos.

O projeto de lei que automatiza o pagamento da pensão alimentícia por meio do Pix aguarda, até quinta-feira (30) a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A proposta, aprovada no Senado no último dia 7, permite que a Justiça determine a transferência automática mensal entre as contas do devedor e do beneficiário em qualquer fase do processo.

A medida abrange inclusive trabalhadores sem vínculo formal de emprego. Atualmente, quando não há desconto em folha de pagamento, o beneficiário precisa acionar a Justiça a cada atraso apurado. A intenção do texto é criar um fluxo contínuo para evitar a sobrecarga do Judiciário e garantir a subsistência dos alimentados.

Bloqueio e penhora de bens em caso de inadimplência

Pelo texto aprovado, as instituições financeiras devem realizar a transferência na data fixada pelo juiz. Caso a conta do devedor não apresente saldo suficiente, o sistema fará a indisponibilização automática de ativos financeiros até o limite da dívida.

A regra também alcança patrimônios de empresários individuais, mesmo quando vinculados à atividade empresarial. Permanecendo a inadimplência, os valores bloqueados poderão ser convertidos em penhora definitiva. A proposta é de autoria da deputada Tabata Amaral (PSB-SP) e teve relatoria da senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA).

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google